Zatory na przejściach granicznych. Nawet 13 godzin oczekiwania dla ciężarówek

Zatory też na granicy z Białorusią

Samochody osobowe na przejściu w Terespolu aby wjechać do kraju, oczekują około czterech godzin, autokary 10. Jeśli ktoś chciałby wyjechać z kraju, musi czekać około 10 godzin (samochody osobowe). Ciężarówki na przejściu w Kukurykach na wjazd do Polski czekają do dwóch godzin, natomiast aby z niego wyjechać około 30 godzin.