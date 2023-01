Układ sił w opozycji na wybory parlamentarne. "Jedna lista jest gwarancją zwycięstwa z PiS-em"

Razem czy osobno - jak do wyborów parlamentarnych pójdzie opozycja, a jak obóz rządzący? W programie "Kampania #BezKitu" mówili na ten temat poseł Andrzej Rozenek (PPS) i wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa (klub PiS). Rozenek ocenił, że "podzielona opozycja ma mniejsze szanse". Przyznał też, że "nie wyklucza" startu z listy Koalicji Obywatelskiej. Ociepa stwierdził zaś, że "Zjednoczona Prawica pozostaje zjednoczona". - I mam nadzieję, że w takim układzie pójdziemy do wyborów - dodał.

Pytany o doniesienia, iż szuka sobie miejsca na liście wyborczej Koalicji Obywatelskiej, poseł PPS ocenił, że "to jeszcze nie ten moment w polityce, żeby ustalać miejsca na liście i ustalać, z jakiej listy się będzie startować". Dopytywany dalej, czy widzi się na liście KO, odparł: - Nie wykluczam tego, ale chcę powiedzieć wyraźnie, że to jest na drugim planie.

- Na pierwszy planie jest jedna, wspólna, wielka lista całej opozycji, bo to nam daje gwarancję zwycięstwa. Mało tego, to nam da jeszcze głosy, które prawdopodobnie będą pozwalały odrzucać weto prezydenckie - dodał.

Ociepa oświadczył natomiast, że "Zjednoczona Prawica pozostaje zjednoczona". - I mam nadzieję, że w takim układzie pójdziemy do wyborów, dlatego że jest wiele spraw do zrobienia wspólnie i mamy z czego być dumni. My w przeciwieństwie do opozycji mamy pełną spójność programową, różnice są w niuansach - kontynuował. Według niego "w przypadku opozycji regułą jest to, że się rozmijają w fundamentalnych kwestiach".