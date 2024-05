MSZ: 295 obwodów do głosowania za granicą. PKW: to zdecydowanie za mało

MSZ: większa liczba obwodów do głosowania niż w przeszłości

Jak wskazał resort dyplomacji, proponowana liczba obwodów głosowania poza Polską jest znacznie większa niż w wyborach do PE w przeszłości. W 2014 r. głosowanie odbyło się w 176 obwodach (głosowało 31 921 osób), w 2019 r. w 203 obwodach (głosowały 98 262 osoby). "Liczba obwodów proponowanych do utworzenia w wyborach w 2024 r. w odniesieniu do 2019 r. oznacza wzrost o około 45 proc." - podkreślono w uzasadnieniu.

PKW: liczba obwodów zdecydowanie niewystarczająca

PKW przypomniała, że w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu za granicą utworzono 416 obwodów głosowania. "Mimo tego, że specyfika wyborów do Parlamentu Europejskiego jest inna niż wyborów parlamentarnych, PKW wyraża ocenę, że zaproponowana liczba obwodów głosowania, które mają zostać utworzone w związku z wyborami do PE, nie może odnosić się do wyborów przeprowadzonych w 2019 r., lecz musi uwzględniać także ostatnie wybory do Sejmu i Senatu w 2023 r. Stale rosnąca frekwencja wyborcza, ale także przyzwyczajenie wyborców do miejsca, w którym w ostatnich wyborach (w nieodległym okresie czasu) mogli oddać głos, skłaniają do opinii, że zaproponowana (...) liczba 295 obwodów głosowania jest zdecydowanie niewystarczająca" - napisała Komisja.