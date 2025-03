Dziennikarze TVN i tvn24.pl z nagrodami Wirtuale 2025

czytaj dalej

Prezydent Francji Emmanuel Macron zadzwonił do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w trakcie jego rozmowy z mediami. Przywódca Ukrainy przeprosił swojego rozmówcę i obiecał, że oddzwoni do niego za kilkanaście minut. - Rozmawiamy raz dziennie. Bardzo nam pomaga. Jestem mu bardzo wdzięczny. Po naszej rozmowie oddzwonię do niego - przekazał dziennikarzom Zełenski, chwaląc swoje stosunki z francuskim przywódcą.