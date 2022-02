Medyka. Chłopiec wyciągnął saksofon i zaczął grać. "Chciał się odwdzięczyć za pomaganie"

Wiceprzewodniczący rady miejskiej w Przemyślu Robert Bal, wraz z innymi społecznikami, od piątku wozi dary na przejście graniczne w Medyce. - Celnicy nas o to prosili. Ukraińcy czekają tam długie godziny na autobus do Przemyśla - mówi Bal.

Bal opowiada, że spotkał tam kobietę w ciąży, która szła do Medyki 40 kilometrów z półtarocznym dzieckiem na rękach. Matkę z trójką dziewczynek w wieku od trzech do sześciu lat, która tak się trzęsła, że nie mogła wypowiedzieć słowa. I rodzinę z 11 dziećmi w wieku od trzech do 14 lat. Bal: - Mówili, że troje dzieci to ich rodzone, a ośmioro adoptowali. Jechali do Warszawy, a stamtąd chcieli się wydostać do Ameryki. Daliśmy im gorącą herbatę, cukierki, wafelki, musy owocowe, okryliśmy kocami. Powiedzieli, że chcieliby się nam odwdzięczyć za pomaganie i że mają dla nas niespodziankę. Pomyślałem, jaką oni mogą mieć niespodziankę?