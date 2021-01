Prezes Centrum Medycznego WUM "oddała się do dyspozycji". W tle szczepienia ludzi kultury

Narodowy Fundusz Zdrowia zdementował informację zawartą w komunikacie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jakoby sugerował uczelni objęcie szczepieniami osób ze świata kultury. Minister zdrowia zwrócił się do rektora WUM o ustosunkowanie się do informacji o jego obecności podczas tych szczepień. Warszawska uczelnia poinformowała o rozpoczęciu prac wewnętrznej komisji mającej wyjaśnić sprawę. Przekazano też, że szefowa Centrum Medycznego WUM dr Ewa Trzepla "oddała się do dyspozycji Rady Nadzorczej spółki".

W Polsce szczepienia na COVID-19 ruszyły 27 grudnia. Jako pierwsi preparat mieli otrzymywać pracownicy ochrony zdrowia, czyli osoby z "grupy zero". W ostatnich dniach pojawiły się jednak informację o szczepieniach osób spoza tej grupy, w tym 18 przedstawicieli świata kultury zaszczepionych w placówce Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. O przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19 poinformowali m.in.: były premier, a obecnie europoseł SLD Leszek Miller, aktorki Krystyna Janda i Maria Seweryn, aktorzy Andrzej Seweryn i Wiktor Zborowski, aktor i piosenkarz Michał Bajor, satyryk i reżyser Krzysztof Materna, dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Zaszczepionymi osobami spoza "grupy zero" byli także samorządowcy , w tym reprezentujący PiS starostowie, których z tego powodu spotkały konsekwencje ze strony ich partii.

WUM o "sugestiach" ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia

30 grudnia na stronie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opublikowano komunikat, w którym napisano, że "pomimo zrozumienia dla korzyści ze szczepień przeciw COVID-19 wiele osób wyraża obawy co do jej bezpieczeństwa". "Tym większą rolę odgrywa udział naszej społeczności w promowaniu szczepień poprzez udział w tej akcji" - podkreślono.

NFZ dementuje "nieprawdziwe informacje"

"Na polecenie Ministra Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadzi kontrolę realizacji szczepień w placówkach, w których pojawiły się uzasadnione wątpliwości co do złamania zasad dotyczących kolejności szczepień, między innymi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" – zaznaczyła dyrektor komunikacji NFZ w informacji przekazanej TVN24. Dodała, że kontrola ta rozpocznie się 4 stycznia. Przedstawicielka NFZ zaznaczyła, że w odpowiedzi na apel Naczelnej Izby Lekarskiej "o jak najefektywniejsze wykorzystanie szczepionek dostarczonych do szpitali w okresie świąteczno-noworocznym, czyli w okresie zwiększonej absencji pracowników szpitali, do 6 stycznia, oprócz szczepienia pracowników dopuszczono także szczepienie: pacjentów szpitali, których stan zdrowia na to pozwala; członków rodzin personelu szpitali".