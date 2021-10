Cichanouska spotkała się z białoruską diasporą. Powitały ją hymn Białorusi i "Mury" Kaczmarskiego

Swiatłana Cichanouska dziękuje rodakom

Liderka białoruskiej opozycji, którą rodacy uważają za zwyciężczynię ubiegłorocznych wyborów prezydenckich, w krótkim wystąpieniu przypomniała, że we wtorek miała okazję uczestniczyć w Warsaw Security Forum, a także rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą między innymi o wsparciu dla białoruskich organizacji, tu w Polsce oraz dla Białorusinów w ich kraju. Dziękowała też swym rodakom za ich dotychczasową działalność w Polsce, między innymi Fundacji "Centrum Białoruskiej Solidarności" za pomoc osobom represjonowanym, którym udało się uciec do Polski, a także za stworzenie szkoły dla białoruskich dzieci.

Szczerba: ta dyktatura musi się skończyć jak najszybciej

- Apelujemy do wolnego świata, do polskiego rządu, do Unii Europejskiej, do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby zrobić wszystko, aby ta dyktatura się skończyła jak najszybciej, aby Swiatłana Cichanouska mogła wrócić na Białoruś w tej roli, do jakiej ją powołali Białorusinki i Białorusini - powiedział Szczerba.