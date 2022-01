Spotkanie w BBN z udziałem prezydenta. Soloch: w sprawie Ukrainy każdy scenariusz jest możliwy

Soloch: w sprawie Ukrainy każdy scenariusz jest możliwy

- Chodziło o to, żeby zebrać te wszystkie informacje i jednocześnie wypracować wspólne rekomendacje dotyczące dalszych działań - mówił Soloch. Zdaniem szefa BBN "mamy do czynienia z rodzajem interwału". - Rosjanie nie złożyli deklaracji, jeśli chodzi o uczestnictwo w dalszych rozmowach ze stroną zachodnią, my - mam tu na myśli Sojusz Północnoatlantycki i generalnie wspólnotę państw zachodnich - przedstawiliśmy jednolite stanowisko, ale jednocześnie czekamy na ciąg dalszy, zważywszy na to, że sytuacja wokół granic Ukrainy nie jest pewna - kontynuował Paweł Soloch.