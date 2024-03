Dworczyk odpowiada Jakiemu: zastanawiam się, co jeszcze robi w Zjednoczonej Prawicy

Część polityków Suwerennej Polski, w tym kolega Patryk Jaki, krytykuje mniej lub bardziej otwarcie działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy - powiedział we wtorek poseł PiS Michał Dworczyk, odnosząc się do piątkowej krytyki wystosowanej przez Jakiego pod adresem między innymi Mateusza Morawieckiego. W mediach społecznościowych odpowiedział mu Jaki, a to z kolei skomentował poseł PiS Paweł Jabłoński.

- Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. Jeżeli będzie kolejny raz Morawiecki premierem, to ja państwu nie daję gwarancji, że nie będzie tak samo - mówił w piątek polityk Suwerennej Polski, europoseł Patryk Jaki o rządach Mateusza Morawieckiego. Skrytykował też prezydenta Andrzeja Dudę.

"Może już Patryk uwierzyłeś, że przerosłeś prezesa, premiera i głowę państwa" - odpowiedział mu w mediach społecznościowych poseł PiS Piotr Mueller. Dodał, że "zachęca do rozmów w gronach do tego przeznaczonych".

Dworczyk: kolega Patryk Jaki szuka indywidualnej popularności politycznej

Do tej sprawy odniósł się w RMF FM poseł PiS i były szef KPRM Michał Dworczyk. - Przykro słuchać na finale kampanii samorządowej tego typu wypowiedzi - mówił. Jak stwierdził, "świadczą tylko o jednym, że kolega Patryk Jaki szuka indywidualnej popularności politycznej, natomiast nie myśli o wspólnym wyniku Zjednoczonej Prawicy".

- Część koleżanek i kolegów z Suwerennej Polski, nie wszyscy, ale części z nich w ten sposób funkcjonuje. Dzieje się to ze szkodą dla obozu Zjednoczonej Prawicy - powiedział. Jak dodał, "jeśli ktoś chce prowadzić dyskusję, to powinniśmy wewnątrz obozu wyjaśniać sobie wszystkie wątpliwości".

Michał Dworczyk Marcin Obara/PAP

- Od dłuższego czasu jest tak, że część polityków Suwerennej Polski, w tym kolega Patryk Jaki, krytykuje mniej lub bardziej otwarcie linię partii czy działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, jeżeli tak krytycznie oceniają kierownictwo, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy - stwierdził.

Dworczyk: współpraca między PiS a Suwerenną Polską to układ pasożytniczy

Dworczyk współpracę między Prawem i Sprawiedliwości a Suwerenną Polską nazwał "układem pasożytniczym". - Korzystając z listy Prawa i Sprawiedliwości koledzy z Suwerennej Polski trafili do Sejmu, do Senatu, dzisiaj trafią do samorządów. Rozumiem, że mają też plany startowania w eurowyborach, ale sami grają na siebie - dodał.

- To szkodzi całemu środowisku. My długo jako Prawo i Sprawiedliwość, jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nie reagowaliśmy na takie zaczepki, ale dzisiaj już część parlamentarzystów, w tym ja, mamy tego dosyć - powiedział.

Poseł PiS został zapytany czy europoseł Patryk Jaki powinien wystartować z list PiS w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Jeżeli będzie lojalny wobec Zjednoczonej Prawicy, jeżeli będzie akceptował linię Prawa i Sprawiedliwości, to jak najbardziej tak - odpowiedział. - Jeżeli będzie grał na siebie, jeżeli będzie szkodził wizerunkowi Zjednoczonej Prawicy, to nie powinien startować z naszych list - dodał.

Jaki: dobijają obóz ku uciesze Tuska

Do wypowiedzi Dworczyka w RMF FM oraz słów Piotra Muellera, który stwierdził na antenie Polsat News, że "Patryk Jaki nie do końca rozumie, jak działają mechanizmy Unii Europejskiej", odniósł się w mediach społecznościowych sam europoseł Suwerennej Polski. "Do rozmów poniżej odmówiłem zaproszeń, jak i wielu innych, ponieważ nie zależy mi indywidualnej chwilowej sławie oraz na przeciąganiu kłótni wewnętrznej" - napisał na portalu X.

"Jak widać jednak ludzie Morawieckiego nie mają takiej intencji i chętnie te rozmowy wzięli. Kilka dni temu też wyciągnęli stary wycięty z kontekstu film (którego nikt wcześniej nie widział) a teraz dalej dobijają obóz ku uciesze Tuska" - dodał. "Dlaczego mówię dalej? Ponieważ skoro prowokują i piszą, że to ja nie rozumiem UE a oni tak, to przypomnijmy co zrobili" - kontynuował.

Napisał m.in. o "uzależnieniu wypłaty środków od kryterium 'leworządności'", "uzależnieniu wypłaty KPO od wypełnienia ideologicznej wersji KPP", czy "wobec skarg Tuska - likwidacji Izby Dyscyplinarnej dla sędziów i prokuratorów".

"A w zamian nie dostaliśmy NIC! Przegrane wybory i kastę, która się z nas śmieje i Niemców, którzy pękali ze śmiechu jak widzieli jak robią Was w konia. Cała Suwerenna Polska was ostrzegała, to samo robiło wiele osób na całej prawicy i tu na TT. Wy jednak byliście uparci i mamy dziś efekty" - czytamy.

"Teraz trzeba zakończyć dyskusję i walczyć z Tuskiem. Jednak obóz musi wyciągać wnioski i o to tylko proszę" - zaapelował na koniec wpisu.

Jabłoński: sam, Patryku, rozpętałeś tę niepotrzebną wojnę domową

Na wpis Jakiego odpowiedział z kolei inny polityk PiS, poseł Paweł Jabłoński. "Sam, Patryku, rozpętałeś tę niepotrzebną wojnę domową - z małostkowych, egoistycznych powodów. Nie w interesie Zjednoczonej Prawicy, tylko po to żeby budować własną pozycję polityczną, jedynego sprawiedliwego, najmądrzejszego w całym obozie" - napisał.

"Przecież Ty sam jeszcze w poprzednim tygodniu biegałeś z takimi wywiadami nawet do 'Gazety Wyborczej'! Dawałeś im paliwo do ataków na PiS. Nie obchodzi cię interes prawicy - tylko twój osobisty" - kontynuował.

"Nie dziw się więc teraz, że twoja skrajna nielojalność spotyka się z uzasadnioną krytyką i diagnozą roli SolPol w naszym obozie" - dodał.

Autorka/Autor:ks/ft

Źródło: RMF FM, tvn24.pl