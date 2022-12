Rudna Wielka. Niebezpieczne odpady na wysypisku, "zachowanie mogło zagrozić zdrowiu". Trzy osoby z zarzutami

Trzy osoby zatrzymane, wśród nich jest kierownik składowiska i jego zastępca

Z kolei "urzędnik GIOŚ usłyszał zarzut tego, że działając w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez inną osobę, nakłaniał kontrolera z GIOŚ do przekroczenia swoich uprawnień w ten sposób, że przedstawił do zapoznania się i podpisania zmienione w istotny sposób sprawozdanie z kontroli, które po wprowadzonych zmianach poświadczały w nim nieprawdę wskazując, że wykonane kontrole w spółkach zajmujących się gospodarowaniem odpadów zostały przeprowadzone rzetelnie".

Sąd nie zgodził się na areszt

"Tym samym sąd podzielił argumentację prokuratora co do istnienia dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów. Prokuratura podejmie decyzję co do zaskarżenia po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wydanych postanowień" - przekazała PAP Skrzyniarz.