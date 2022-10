Trzaskowski: Nie ma odpowiedzi na żaden prawdziwy, wewnętrzny problem. Wszystkie próbuje się zrzucić na barki samorządu

Nie ma odpowiedzi na żaden prawdziwy, wewnętrzny problem, na to co nas najbardziej boli: na inflację, na drożyznę, na brak możliwości grzania naszych mieszkań - mówił na spotkaniu z mieszkańcami Kutna prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zwracał przy tym uwagę, że problemy te rząd przerzuca na samorządy.

Trzaskowski - mówiąc o samorządach - mówił, że "codziennie dowiadujemy się o kolejnych podwyżkach". - Codziennie dowiadujemy się, że musimy wydać więcej pieniędzy na edukację - dodał. Wspomniał tu słowa szefa resortu edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który zapowiadał, że jeśli jakiś samorząd celowo nie będzie ogrzewał szkoły, resort wystąpi o zarząd komisaryczny. - Zamiast się zabrać za to, żeby obniżyć ceny energii albo uregulować je na odpowiednim poziomie, to oni nas wszystkich straszą - komentował Trzaskowski.

- Czy kwestia zagrożenia pandemicznego to jest obowiązek samorządu? Nie. Ale to myśmy musieli być na pierwszej linii. I byliśmy, bo wasze zdrowie jest najważniejsze. Czy polityka migracyjna to zadanie samorządu? Nie. Ale pomagaliśmy, nie spaliśmy po nocach, bo trzeba było pomagać ludziom. Czy kryzys energetyczny to zadanie dla samorządu? Też nie. My nie mamy składów węgla - kontynuował Trzaskowski.