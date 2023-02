Kontrola oświadczeń majątkowych Radosława Sikorskiego. Komunikat CBA i reakcja europosła

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę oświadczeń majątkowych Radosława Sikorskiego, o czym poinformowało w wydanym w piątek komunikacie. Chodzi o dokumenty złożone w latach 2019-2022. "Nie kwestionuję prawa do kontroli i deklaruję współpracę" - przekazał Sikorski, odnosząc się do sprawy. Informacja o kontroli pojawiła się niedługo po publikacji holenderskiego dziennika o tym, że europoseł otrzymywał 100 tysięcy dolarów rocznie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich za doradztwo przy międzynarodowej konferencji.

Sikorski: nie kwestionuję prawa do kontroli i deklaruję współpracę

Sikorski odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. "Podjeżdżam pod bramę po powrocie z Brukseli, a tu pięć osób wręcza mi pismo. Nie kwestionuję prawa do kontroli i deklaruję współpracę, ale to nie jest optymalne użycie kadr. Można było przysłać pocztą. Chyba, że chodzi o zastraszenie lub pokazówkę" - napisał.

Holenderski dziennik pisze o Sikorskim, ten odpowiada

W reakcji na artykuł europoseł opublikował list skierowany do redaktora naczelnego pisma. "Moje członkostwo w Radzie Doradczej Sir Bani Yas Forum nie miało absolutnie żadnego wpływu na moje głosowanie jako posła do Parlamentu Europejskiego" - oświadczył. Podkreślił, że wspomniane dochody są uwzględnione w jego oświadczeniach majątkowych.

Przekazał też, że poproszono go o dołączenie do rady doradczej "w 2017 roku, jako senior fellow Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie Harvarda". "Było to na dwa lata przed wyborem do Parlamentu Europejskiego. Dlatego uważam za niesprawiedliwe i niewłaściwe łączenie tej prestiżowej roli z moją działalnością posła do Parlamentu Europejskiego" - napisał.