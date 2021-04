Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Ustawa to próba zadośćuczynienia za represje, którym byli poddani.

- Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać tę ustawę i bardzo dziękuję za ten apel 141 członków opozycji antykomunistycznej, który wtedy, w przededniu 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych wystosowaliście państwo do władz Rzeczypospolitej o to, by jeszcze w większym stopniu dokonać czegoś, co ja nazywam aktem dziejowej sprawiedliwości - powiedział prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Podkreślił, że w 2017 roku przyjęto w Polsce ustawę, która "zadośćuczyniła, dziękując w jakiś sposób, (...) członkom opozycji antykomunistycznej i tym wszystkim, którzy byli represjonowani w okresie rządów komunistycznych za ich trud, niezwykły wkład".

- To właśnie dzięki ich trudowi, ich cierpieniu, dzięki ich walce, a także oczywiście ich najbliższych, my dziś możemy cieszyć się wolnością, rzeczywiście prawdziwie demokratycznym państwem, nie tylko demokratycznym z nazwy - powiedział prezydent.

Podkreślił, że ostatnie 30 lat "jest z całą pewnością wielkim naszym dorobkiem". - Ale nie byłoby ich, gdyby nie tamta walka, tamto cierpienie, tamten trud, tamta odwaga i determinacja - zaznaczył Duda.

Maląg: to podziękowanie za to, co zrobiliście dla Polski

Podczas uroczystości podpisania noweli minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oceniła, że to "wielki dzień".

- To podsumowanie tego (...), co państwo zrobiliście dla Polski. Dziś żyjemy w demokratycznej, suwerennej Polsce. Młode pokolenie nie zdaje sobie nawet sprawy, ile trudu wiele osób, wielu cichych bohaterów musiało wnieść, byśmy żyli w takim kraju - mówiła.

- Te zapisy, które się znajdują w tej ustawie i w ustawach poprzednich, przede wszystkim to jest takie małe podziękowanie za to, co państwo zrobiliście dla Polski. Dlatego z głębi serca dziękuję i zobowiązuję się do tego, że dalsze działania będą przez nas realizowane - podkreśliła.

Minister podziękowała również prezydentowi Andrzejowi Dudzie "za postawienie tej przysłowiowej kropki nad 'i'", dzięki której można obecnie "przystąpić do działania".

Obecna nowela wprowadza prawo do świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej w przypadku, gdy emerytura lub renta jest niższa niż 2400 złotych brutto. Świadczenie będzie przysługiwać w kwocie będącej różnicą pomiędzy kwotą 2400 złotych brutto a kwotą emerytury lub renty, do której uprawniona jest dana osoba.

Autor:js/kg

Źródło: PAP