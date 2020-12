Dr Materska-Sosnowska: zdarzyło mu się już parę razy stan pandemii odwołać

Politolog zwróciła uwagę, że "padło słowo 'przepraszam', które nie jest częste wśród polityków", a "premier apeluje do nas, do obywateli o rozsądek". - Ale powiem szczerze, że pan premier tak często występuje i tak dużo mówi, że obawiam się, że może być mało słyszalny - oceniła.

- Poza tym zdarzyło mu się już parę razy stan pandemii odwołać w Polsce, (...) więc nie wiem, na ile słyszymy to, co dzisiaj mówi, nawet, jeśli mówi słusznie - dodała doktor Materska-Sosnowska.

Prof. Rychard: zabrakło przeprosin za brak konsekwencji

Profesor Andrzej Rychard ocenił, że "to było wystąpienie poważne". - Ale ono byłoby jeszcze bardziej poważne, gdyby było całkowicie spójne z tym wszystkim, co zdarzało się premierowi mówić wcześniej - dodał.

- Słowo 'przepraszam' padło, rzeczywiście ono jest rzadkie, ale to, czego zabrakło to powiedzenie czegoś takiego: przepraszam za to, że nie zawsze byliśmy spójni i konsekwentni, przepraszam za to, że ustalaliśmy pewne kryteria, które potem zmienialiśmy, jeśli chodzi o obostrzenia - komentował socjolog.

- To, co w tym komunikacie zasługuje na uwagę to to, że premier zwraca się do ludzi, mówiąc, że to w ich rękach jest bardzo wiele, jeśli chodzi o zachowania, wystrzeganie się nadmiernych kontaktów społecznych - komentował.