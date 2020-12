Sędzia pisma pisze. Minister nakazuje milczenie

Kulisy rezygnacji Joanny Bitner z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Reporterka "Czarno na białym" dotarła do serii pism, które w tej sprawie sędzia Bitner kierowała do ministra sprawiedliwości. Dokumenty te pokażemy jako pierwsi we wtorek o godzinie 20.30 w programie "Czarno na białym" w TVN24.