Były poseł i rektor Piotr M. z zarzutami. Sąd zdecydował o areszcie

Piotr M., były rektor szkół wyższych i były poseł SLD został w piątek przesłuchany przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie. Jak poinformował tvn24.pl prokurator Jacek Para, usłyszał pięć zarzutów dotyczących między innymi transferowania środków jednej ze szkół wyższych na inne konta i wyłudzenia na szkodę osoby prywatnej ponad dwóch i pół miliona złotych. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy trzymiesięczny areszt. Sąd przychylił się do tego wniosku.

Piotr M. usłyszał także zarzut "niezgłoszenia wniosku o upadłość mimo powstania warunków do złożenia wniosku innego podmiotu". Kolejny zarzut - jak poinformował prokurator Para dotyczy "wyłudzenia na szkodę osoby prywatnej kwoty 2 milionów 600 tysięcy złotych poprzez zawieranie szeregu umów z tą osobą i wprowadzenie w błąd co do rzeczywistego przeznaczenia tych pieniędzy".