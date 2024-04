Sprawa Pegasusa. Jeden zespół rozwiązany, drugi powołany

czytaj dalej

Po słowach Andrzeja Dudy na temat "gotowości" Polski do przyjęcia broni atomowej Donald Tusk "czeka z niecierpliwością na spotkanie z prezydentem". - Chciałbym poznać wszystkie okoliczności, które skłoniły go do tej deklaracji - powiedział premier o głowie państwa. Mówił też o "misji rozbudowywania pozycji Polski w kwestii bezpieczeństwa" w Europie i wizycie szefa NATO oraz premiera Wielkiej Brytanii. Szef MSZ Radosław Sikorski - odnosząc się do słów prezydenta - "przypomniał, że to Rada Ministrów prowadzi polską politykę zagraniczną".