Jedna osoba nie żyje, sześć rannych po czołowym zderzeniu samochodów

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak odniosła się do zamieszania związanego ze źle przetłumaczonym pytaniem do ministra środowiska Brandenburgii o rtęć w Odrze i oskarżeniami strony rządowej pod jej adresem o rozpowszechnianie fake newsów. Powiedziała, że z tego powodu rozpętał się "niesamowity hejt". Dodała, że jej zdaniem cała sprawa to "temat absolutnie zastępczy". - Absolutnie niezrozumiałe jest to, jak bardzo rząd zajął się hejtowaniem marszałek lubuskiej, zamiast zająć się tym, co do nich należy - stwierdziła.