Co jeśli zachoruję, spóźnię się, nie zdam? Osiem rzeczy, które warto wiedzieć przed maturą

We wtorek rozpoczną się tegoroczne egzaminy maturalne. W pierwszej kolejności maturzyści napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W ostatnich godzinach przed maturami warto przypomnieć najważniejsze zasady, o których absolwenci szkół wyższych muszą pamiętać.

7 maja rozpoczną się tegoroczne matury. W tym roku egzaminy będą przeprowadzane w Formule 2023, do której przystąpi zdecydowana większość maturzystów, oraz Formule 2015, do której będą przystępować absolwenci szkół z lat poprzednich. Matury rozpoczną się we wtorek o godz. 9:00 obowiązkowym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Pełen harmonogram egzaminów można znaleźć tutaj.

Każdy maturzysta obowiązkowo musi przystąpić do pisemnego egzaminu z jęz. polskiego na poziomie podstawowym, egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, egzaminu z jęz. obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także do ustnego egzaminu z jęz. polskiego oraz jęz. obcego nowożytnego.

Ile czasu trwa egzamin maturalny?

W Formule 2023 egzamin z jęz. polskiego na poziomie podstawowym składa się z trzech arkuszy - jęz. polski w użyciu, tekst historycznoliteracki oraz wypracowanie. Maturzyści będą mieli na jego napisanie aż 4 godziny (240 min.). W przypadku matematyki zdający będzie miał do dyspozycji 180 min., a w przypadku jęz. obcego na poziomie podstawowym - 120 min.

W przypadku większości przedmiotów na poziomie rozszerzonym matura trwa 180 min. Wyjątek stanowią jęz. polski, informatyka, jęz. kaszubski i łemkowski na poziomie rozszerzonym, gdzie egzamin trwa maksymalnie 210 min. oraz jęz. obcy nowożytny, gdzie egzamin rozszerzony trwa 150 min.

W przypadku egzaminu z jęz. mniejszości narodowych egzaminy na obu poziomach trwają po 210 min. W przypadku jęz. obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym egzamin trwa 180 min.

W Formule 2015 czas trwania egzaminów jest inny. Egzamin z jęz. polskiego na poziomie podstawowym składa się z testu i wypracowania i trwa 170 min, a poziom rozszerzony - 180 min. Egzamin z matematyki, jak i z jęz. mniejszości narodowych również trwają odpowiednio po 170 i 180 min. Egzamin z jęz. obcego nowożytnego to 120 min dla poziomu podstawowego, 150 min. dla rozszerzonego i 180 min. dla dwujęzycznego. Pozostałe egzaminy na poziomie rozszerzonym trwają po 180 min. W przypadku informatyki egzamin składa się z dwóch części, trwających 60 i 150 min., które rozdzielone są 30 minutową przerwą.

Jaki dokument muszę mieć ze sobą?

Na egzamin maturalny trzeba przynieść ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Musi to być zatem dowód osobisty albo paszport. Należy go okazać, wchodząc do sali egzaminacyjnej. Następnie maturzyści będą losować numer stolika, przy którym będą pisać egzamin.

Co można mieć przy sobie? Co z telefonem?

Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. CKE precyzuje, że chodzi o urządzenia wyposażone w technologie umożliwiające łączenie się z innymi urządzeniami oraz z internetem. Nie można wnosić zatem telefonów komórkowych, smartwatchy czy odtwarzaczy mp3 lub mp4.

Każdy zdający powinien mieć ze sobą na wszystkich egzaminach długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem). Powinien z niego korzystać również w przypadku konieczności wykonania rysunku. Nie wolno więc na egzaminie korzystać z ołówka. Nie wolno też używać długopisów ścieralnych.

Oprócz tego - w zależności od zdawanego przedmiotu - zdający mogą mieć ze sobą wybrane przybory pomocnicze. Część z nich może zapewnić szkoła. Na przykład na egzaminie z matematyki każdy zdający obowiązkowo musi mieć ze sobą linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty oraz zbiór wzorów matematycznych.

Kiedy egzamin może być unieważniony?

Jeśli okaże się, że zdający wniósł lub korzystał na sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo z innego niedozwolonego przedmiotu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu zdającemu egzamin z danego przedmiotu.

W sytuacji, w której zdający zakłóci prawidłowy przebieg egzaminu, utrudniając pracę pozostałym zdającym, jego egzamin również może zostać unieważniony. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić też w sytuacji, w której stwierdzone zostanie, że maturzysta rozwiązuje zadania niesamodzielnie.

Matura danego absolwenta może zostać unieważniona też dopiero na etapie sprawdzania pracy, na przykład jeśli egzaminator stwierdzi, że maturzysta rozwiązywał zadania niesamodzielnie lub korzystał z rozwiązań innego zdającego.

Ile razy można wyjść do toalety?

Co do zasady, w czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Jedynie w uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić maturzyście na opuszczenie sali. Może to nastąpić tylko w sytuacji, w której pewne jest, że maturzysta ten nie skontaktuje się z innymi osobami ani nie skorzysta z niedozwolonych materiałów lub np. telefonu komórkowego.

Co jeśli się spóźnię?

CKE zaznacza, że po tym, jak arkusze egzaminacyjne zostaną rozdane zdającym, osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę. W wyjątkowej sytuacji spóźnieni będą mogli na salę wejść, jednak tylko wtedy, gdy czynności organizacyjne nie zostały jeszcze zakończone.

Co jeśli nie zdam?

By zdać egzamin maturalny w obu formułach, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do egzaminu pisemnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwent, który nie zda egzaminu z tylko jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ustnej, będzie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego. Może to mieć miejsce tylko, jeśli przystąpił do wszystkich pozostałych egzaminów obowiązkowych i egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Wtedy, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników matur (do 16 lipca), powinien złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu. Egzaminy poprawkowe odbędą się w sierpniu - 20 sierpnia można poprawić egzamin pisemny, a 21 sierpnia egzamin ustny. Jeśli tym razem się powiedzie, świadectwo dojrzałości taki maturzysta odbierze 10 września.

Absolwent, który nie zda matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej oraz/lub nie przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, będzie mógł przystąpić ponownie do niezdanych egzaminów dopiero w kolejnym roku i maksymalnie w ciągu 5 lat. Również zdający, którego egzamin maturalny zostanie unieważniony, będzie mógł go zdać dopiero za rok.

Warto pamiętać, że osoby, które w tym roku nie zdadzą matury, jeśli będą chciały ją poprawić w przyszłym roku, by zdać, będą musiały ze wszystkich zdawanych przedmiotów uzyskać minimum 30 proc. punktów, a zatem również z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Co jeśli zachoruję?

Jeśli w związku ze szczególnymi przypadkami losowymi lub zdrowotnymi maturzysta nie będzie mógł przystąpić do egzaminów w terminie głównym, na udokumentowany wniosek dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić zgodę na to, by taki maturzysta przystąpił do egzaminu w terminie dodatkowym. Wniosek taki musi być złożony najpóźniej w dniu, w którym dany egzamin się odbywa, przez samego zdającego lub jego rodziców. Część pisemna matur w terminie dodatkowym odbędzie się od 3 do 17 czerwca, a część ustna w dniach od 10 do 12 czerwca

Autorka/Autor:pb//az

Źródło: tvn24.pl