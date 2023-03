Błaszczak: w Olecku powstanie nowa jednostka wojskowa

"Żeby żyć w pokoju, trzeba mieć silne wojsko"

Przypomniał słowa: "chcesz pokoju, szykuj się do wojny". Tłumaczył, że jako kraj szykujemy się do wojny, żeby odstraszać wroga. - Życie w pokoju jest najważniejsze, ale żeby żyć w pokoju - przykład ukraiński to pokazuje - trzeba mieć silne wojsko. To dlatego budujemy jednostki wojskowe, to dlatego wyposażamy wojsko w nowoczesną broń, dlatego żeby był pokój - powiedział. Zaznaczył, że rząd działa szybko i wyprzedzająco, że zapewnić Polsce bezpieczeństwo.