Maciej Wąsik stawił się w prokuraturze i usłyszał zarzuty

- Złożyłem oświadczenie mówiące o tym, że jest to czynność bezprawna, że jestem posłem i że nie przyjmuję do wiadomości zarzutów - mówił Wąsik.

Maciej Wąsik w prokuraturze

Kamiński i Wąsik zostali wezwani do prokuratury w związku ze śledztwem wszczętym 8 lutego o czyn z art. 244 Kodeksu karnego, czyli o niezastosowanie się do zakazu pełnienia stanowisk publicznych, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jak poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Szymon Banna, zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło w grudniu.