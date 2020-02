Usłyszał zarzut znieważenia prezydenta hasłem na transparencie. "Wyraziłem skruchę"

Przyznałem się do wszystkiego, że zrobiłem ten plakat i z nim występowałem - mówił w piątek w rozmowie z TVN24 65-letni pan Mirosław, który na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą w Łowiczu przyniósł transparent z hasłem: "Mamy durnia za prezydenta". Mężczyzna usłyszał zarzut publicznego znieważenia głowy państwa.

Policjanci zatrzymali 65-latka, który trzymał transparent z napisem: "Mamy durnia za prezydenta" . Urszula Szymczak z łowickiej policji mówiła, że mężczyzna miał na transparencie "obraźliwy napis". Usłyszał zarzut publicznego znieważenia prezydenta RP, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

"Uważałem, że można tak zrobić"

Mężczyzna ten, pan Mirosław, w rozmowie z TVN24 w piątek odniósł się do tej sytuacji. - Postanowiłem jakoś zamanifestować swoją obecność. Wymalowałem plakat - powiedział. Dodał, że znalazł cytat, który "usłyszał od Lecha Wałęsy" i go wykorzystał. Zaznaczył, że na plakacie znalazł się podpis, że to jest wypowiedź byłego prezydenta.