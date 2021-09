KRRiT podjęła uchwałę, potem przedłużyła koncesję TVN24. Profesor Artur Nowak-Far komentuje

Podjęta w środę uchwała KRRiT jest według profesora Artura Nowaka-Fara "zapowiedzią określonych działań inicjujących, które ma podjąć przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji". Uchwała została podjęta przed przegłosowaniem przedłużenia koncesji dla TVN24. Były podsekretarz stanu w MSZ, pytany w programie "Tak jest", czy uchwała może prowadzić do tego, że Trybunał Konstytucyjny doprowadzi do zmiany w prawie dające KRRiT możliwości odebrania przedłużonej koncesji, odparł: - Tak, dokładnie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w środę przedłużyła koncesję dla TVN24, o czym poinformowała wieczorem rzecznika Rady Teresa Brykczyńska. Stacja czekała na przedłużenie koncesji ponad półtora roku. Rzeczniczka zaznaczyła, że przed głosowaniem Rada jednogłośnie podjęła uchwałę "w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizji w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Brykczyńska przekazała przed głosowaniem, że "bez tej uchwały Krajowa Rada nie będzie głosować w sprawie o koncesję".

Profesor Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych komentował w "Tak jest" w TVN24 tę sytuację.

Nowak-Far o uchwale KRRiT: ten dokument jest zapowiedzią określonych działań inicjujących

- Wydaje mi się, że ten dokument jest zapowiedzią określonych działań inicjujących, które ma podjąć przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I one idą w dwóch kierunkach - tak jak ja rozumiem tę uchwałę - mówił.

- Idą w tym kierunku, żeby zmienić jednak artykuł 35. (ustawy o radiofonii i telewizji - przyp. red.), który dotyczy zasad udzielania koncesji, i (idą w - przyp. red.) drugą inicjatywę - ona niekoniecznie jest bardzo spójna z tą pierwszą, ja się w tym kontekście chciałem od niej zdystansować - to jest skłonienie uprawnionych podmiotów do skierowania (…) wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o kontrolę konstytucyjności tych rozwiązań dotyczących koncesji - powiedział Nowak-Far.

Według niego "każde z tych działań będzie miało określone konsekwencje, z czego wydaje mi się, że groźniejsze akurat i takie łatwiejsze do interpretacji jest to drugie". - Bo gdyby Trybunał Konstytucyjny uznał, że określone rozwiązanie jest niekonstytucyjne, to wtedy będzie to miało te konsekwencje, które określi Trybunał Konstytucyjny. One mogą być nieprzyjemne dla stacji TVN24 - komentował gość "Tak jest".

Pytany, czy to oznacza, że uchwała może prowadzić do tego, że TK doprowadzi do zmiany w prawie, dającej KRRiT możliwości odebrania przedłużonej koncesji, odparł: - Tak, dokładnie.

- I dosyć zastanawiające jest jednak to, czego brakuje w tej uchwale. Bo w tej uchwale brakuje zupełnie odwołania do prawa unijnego. Prawo unijne pozwala na takie różne rozwiązania dotyczące wymogów udziałowych i tak dalej - dodał.

Autor:akr

Źródło: TVN24