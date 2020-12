Ilu pracowników ochrony zdrowia zmarło z powodu koronawirusa? Resort podał dane

Dane obejmują stan zakażeń do 1 grudnia, a zgonów do 30 listopada. Źródłem danych o zakażeniach jest rejestr EWP testy. Dane o zgonach obejmują te stwierdzone w trakcie hospitalizacji. Są one wykazane w Krajowym Rejestrze Pacjentów z COVID-19.

Śmierć 37-letniej pielęgniarki ze Szpitala Grochowskiego

Jak tłumaczyła, pielęgniarki są wyczerpane fizycznie i psychicznie, co zwiększa ryzyko zakażenia. Zwiększa również obawy przed przyjściem do pracy. - Często wykonujemy obowiązki za dwie osoby. Gdyby była w pracy kolejna, to można te zadania rozłożyć. Obawa jest, że zakazimy siebie albo przeniesiemy zakażenie do domu - dodała Ptok.