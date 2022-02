Kolejny Globemaster na płycie lotniska w Jasionce. Coraz liczniejsze amerykańskie transporty wojskowe w Polsce

W obliczu narastającego napięcia na granicy Rosji i Ukrainy, w Polsce trwają przygotowania do przyjęcia kolejnych grup amerykańskich żołnierzy. W niedzielę na podrzeszowskim lotnisku w Jasionce wylądował kolejny samolot - Boeing C-17A Globemaster III - z transportem wojskowym.

Pentagon zapowiedział w piątek, że wyśle do Polski dodatkowe trzy tysiące żołnierzy USA. Wcześniej agencja Reutera - powołując się na urzędników - przekazała, że będą to żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej, a nie z sił amerykańskich w Europie. Urzędnicy przekazali, że oczekuje się, że żołnierze przybędą do Polski w przyszłym tygodniu.

Dodatkowo nadal 8500 amerykańskich żołnierzy, poza wspomnianymi trzema tysiącami, jest w stanie pogotowia do rozmieszczenia w Europie. Siły, o których poinformowano w piątek, są też osobną grupą do 1700 wojskowych już skierowanych przez Stany Zjednoczone do Polski.

Amerykańscy żołnierze w Polsce

Do Jasionki w okolicach Rzeszowa od tygodnia trafiają wojskowe transporty. W niedzielę około godziny 10.30 wylądował tam Boeing C-17A Globemaster III.

Po godzinie 12 pod Rzeszowem lądował Lockheed Martin C-130J Super Hercules.

Boeing C-17A Globemaster III na lotnisku w Jasionce TVN24

W sobotę na lotnisku wylądowały dwa tego typu maszyny, a także wielozadaniowe śmigłowce transportowe UH-60 Black Hawk.

Na lotnisku Jasionka lądują kolejne wojskowe transporty TVN24

Pierwsza grupa 1700 żołnierzy przybyła do Polski na początku lutego. Jak relacjonował obecny w Jasionce reporter TVN24 Marcin Kwaśny, na miejscu są rozłożone namioty, a co chwila w okolicy lotniska pojawiają się samochody wojskowe i terenowe.

Tuż obok lotniska Jasionka znajduje się centrum wystawiennicze G2A Arena, gdzie ma znajdować się dowództwo. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, w samej Jasionce ma stacjonować 500 z 1700 żołnierzy, którzy już przylecieli do kraju. Jak relacjonował reporter, duża część z tych żołnierzy ma przebywać również w Mielcu, a największa w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poligon wojskowy.

W Polsce będzie łącznie stacjonować ponad dziewięć tysięcy żołnierzy amerykańskich, z czego około 4,5 tysiąca to stała liczba, która stacjonuje w Polsce od kilku lat.

US Embassy&Consulate in Poland

Rosja skoncentrowała przy granicy z Ukrainą ponad 127 tysięcy żołnierzy. Ukraina i rządy państw zachodnich uważają, że ma to służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci i państwa Zachodu mówią o rosnącym zagrożeniu rosyjską agresją na to państwo. Ponadto Rosja przerzuciła swoje wojska na Białoruś, gdzie rozpoczęła się w czwartek rosyjsko-białoruskie manewry Sojusznicza Stanowczość-2022.

