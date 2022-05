Stefan już nie przybiegnie. Lekarz weterynarii miał przez pomyłkę uśpić zdrowego psa

Najpierw podał zastrzyk, później pytał o adres

Z relacji przedstawionej na Facebooku przez kieleckich aktywistów wynika, że właściciele owczarka ufali miejscowemu lekarzowi weterynarii. "Zawołany piesek przybiega. Bez słowa dostaje zastrzyk. Piesek przestraszony ucieka. Starsza pani, właścicielka, woła: Stefan (tak miał na imię)! Stefan, chodź do pani! Na to weterynarz: on już do pani nie przyjdzie" - czytamy we wpisie.