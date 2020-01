Joanna Mucha rezygnuje z kandydowania na szefa Platformy

"Mam wrażenie, że wykonałam kawał bardzo dobrej roboty"

Mucha przyznała, że nieprzypadkowo występuje na wspólnej konferencji z Borysem Budką. - Chciałam poprosić wszystkich tych, którzy chcieli swój głos oddać na mnie, żeby zagłosowali na Borysa Budkę - zaapelowała Mucha. Powiedziała, że nigdy nie traktowała swojego startu w kontrze do Borysa Budki, a pracy w PO jest tak dużo, że każdy będzie miał co robić. - Jestem przekonana, że dogadamy się ze sobą co do mojego miejsca w Platformie i moich zadań, które będę miała do wykonania i mojej odpowiedzialności - powiedziała.