Wołali na niego "Kaczor Donald" i Johnny "Kamikaze". Polski bohater i słynny pilot zmarł 35 lat temu

W roku 1938 ukończył Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie i rozpoczął służbę w 111. eskadrze myśliwskiej. Ranny w wypadku wiosną 1939 roku musiał się poddać dłuższemu leczeniu. Po agresji Niemiec na Polskę miał problemy z przedostaniem się do swojej formacji, a po napaści ZSSR dotarł do Francji, przedzierając się przez Rumunię i Bejrut.

Bohater bitwy o Anglię, dowódca Dywizjonu 303

Na miejscu, po przejściu przez Centrum Wyszkolenia Lotnictwa Polskiego w bazie Lyon-Bron, został podwładnym majora Zdzisława Krasnodębskiego, przyszłego dowódcy polskiego dywizjonu myśliwskiego 303. Polscy piloci początkowo bronili lotnisk w Chateaudun i Etampes, jako część francuskiego dywizjonu GCD I/55. Latem 1940 roku Zumbach ewakuował się na statku Kmicic do Wielkiej Brytanii, gdzie w Northolt otrzymał przydział do Dywizjonu 303. Polscy piloci wzięli udział w ostatnim etapie bitwy o Anglię, a Zumbach zestrzelił kilka samolotów nieprzyjaciela. Do końca wojny zaliczył co najmniej 12 pewnych zwycięstw powietrznych i kilka prawdopodobnych.