"Czekamy na terminy". Marszałek Grodzki złożył w sądzie prywatne akty oskarżenia

Mecenas Jacek Dubois przekazał, że są to te prywatne akty oskarżenia, jakie zapowiadał na wspólnej z marszałkiem Tomaszem Grodzkim konferencji prasowej 7 stycznia tego roku .

Karczewski: to są oskarżenia, do których nie chcę się odnosić

We wtorek o zarzuty korupcyjne wobec marszałka Tomasza Grodzkiego pytany był wicemarszałek i były marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS).

- To są oskarżenia, do których nie chcę się odnosić, nie chcę być sędzią w tej sprawie. Chciałbym, by te wszystkie zarzuty i dla dobra pana marszałka, i dla dobra Senatu, i dla dobra klasy politycznej zostały jak najszybciej wyjaśnione - powiedział Karczewski.