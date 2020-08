"Nie chcę więcej o tym opowiadać, bo później za bardzo to przeżywam"

Piękny, słoneczny dzień i nawet z kolegą ganialiśmy się w berka. Ale na drugi dzień wpadają, mówią, że jest ranny kolega. Od tego czasu to naprawdę zaczęliśmy się już poważnie lękać, co będzie dalej - wspominała w "Faktach po Faktach" w 76. rocznicę Powstania Warszawskiego jego uczestniczka Hanna Stadnik, pseudonim Hanka.

"Kiedy zaczęli ginąć koledzy i koleżanki, to troszkę wtedy i nas strach ogarnął"

Przyznała, że "po kilku dniach, kiedy zaczęli ginąć koledzy i koleżanki, to troszkę wtedy i nas strach ogarnął, co będzie dalej, ale trwaliśmy". - Każdy dzień następny był coraz gorszy - mówiła Hanna Stadnik.

- W ogóle nie było nocy. Nie odróżnialiśmy nocy od dnia, bo walki były i w nocy, i w dzień. Tylko żeśmy się zmieniali. Jedni troszeczkę odpoczywali - wspominała. - Jak chwilami sobie przypomnę, jak trzeba było chodzić w tym samym, co się wyszło z domu, to aż się nie chce wierzyć. Wtedy nie było czasu o tym myśleć. Dopiero teraz myślimy o tych sprawach, jak myśmy mogli to przetrwać - powiedziała uczestniczka Powstania Warszawskiego.

"Część z nas odpoczywała, część była cały czas czujna, że może ktoś wpaść i zawołać: sanitariuszki, ranny!"

- W Parku Dreszera był piękny, słoneczny dzień i się z kolegą nawet ganialiśmy w berka. Ale na drugi dzień wpadają, mówią, że jest ranny kolega. Blady leży. Bez krwi w ogóle. Siostra moja bierze za rękę, patrzy, czy jest tętno. Ja podkładam rękę pod głowę, mózg wypływa - opowiadała Hanna Stadnik. - To było już tragiczne. Od tego czasu to naprawdę zaczęliśmy się już poważnie lękać, co będzie dalej. To były chwile naprawdę bardzo ciężkie. Kilka takich chwil było tragicznych, jak powiedziałam, ale po prostu nie chcę więcej opowiadać o tym, bo później za bardzo to przeżywam - przyznała, poruszona.