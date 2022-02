A4. Bus zderzył się z ciężarówką, później uderzył w bariery. Cztery osoby nie żyją

czytaj dalej

Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik separatystycznych należących do Ukrainy i polecił, by do Doniecka i Ługańska skierować "siły pokojowe". Zachodni sojusznicy potępili te decyzje i zapowiedzieli nałożenie sankcji. Rosyjska Duma ratyfikowała we wtorek umowy o "współpracy z republikami ludowymi", a MSZ w Moskwie w komunikacie wezwało inne państwa do uznania ich niepodległości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że rozważy wniosek MSZ-tu w Kijowie o to, by zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją. W tvn24.pl relacjonujemy bieżące wydarzenia dotyczące sytuacji wokół Ukrainy.