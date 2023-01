Duda zażartował na temat słów Babisza. "Trzeba było zapytać, co by zrobił, jakby została zaatakowana Słowacja"

czytaj dalej

Drugi odcinek serialu "The Last of Us" tylko pierwszego dnia przyciągnął przed ekrany ponad 5,7 milionów widzów. Tym samym osiągnął rekordowy w historii HBO wzrost oglądalności względem premierowego epizodu wynoszący aż 22 procent. Popularność serialu dostępnego na HBO Max przyczyniła się także do nagłego wzrostu sprzedaży gry The Last of Us Part I.