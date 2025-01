Ambasador Brzezinski: Polska podjęła ryzyko

czytaj dalej

- Wierz, w co chcesz, ale podżeganie do nienawiści to ani religia, ani światopogląd. Mów, co chcesz, ale podżeganie do nienawiści to nie wolność słowa. Podżeganie do nienawiści to czyste zło - mówiła w poniedziałek wieczorem, w szóstą rocznicę ataku na Pawła Adamowicza, jego żona Magdalena Adamowicz, europosłanka KO. Brat prezydenta Gdańska, poseł KO Piotr Adamowicz wskazywał, że "zastanawiamy się nad tym, jak można przeciwdziałać hejtowi", kiedy "pewne przepisy już istnieją".