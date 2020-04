Masz maskę do nurkowania? Dołącz do akcji #MaskaDlaMedyka

Organizatorzy akcji #MaskadlaMedyka apelują o oddawanie masek do nurkowania, by przerobić je na skuteczne maski ochronne dla personelu medycznego lub wentylatorowe aparaty wspomagające oddychanie pacjentów. Według szacunków inicjatorów, Polacy posiadają ponad 300 tysięcy tego rodzaju masek.

Organizatorzy podkreślają, że "przeznaczone do nurkowania maski Easybreath SUBEA firmy Decathlon mogą zostać w prosty sposób przerobione na wysoce skuteczną maskę ochronną dla personelu medycznego lub wentylatorowy aparat wspomagający oddychanie pacjentów (CPAP)". "Podobne rozwiązania są z powodzeniem wdrażane między innymi we Włoszech, Czechach, Francji i USA" – zwracają uwagę.

"Polacy posiadają ponad 300 tysięcy masek"

Jak informują organizatorzy akcji #MaskaDlaMedyka, w ostatnich dniach do placówek ochrony zdrowia przekazano kilka tysięcy masek. "Znacząca część tej puli została dostarczona dzięki uprzejmości firmy Decathlon, ale równie wielkie znaczenie mają maski przekazywane przez indywidualnych darczyńców bezpośrednio do szpitali i stacji pogotowia" –podkreślają.

- Liczy się czas. Skoro Polacy posiadają ponad 300 tysięcy masek, które nadają się do wykorzystania przez potrzebujących lekarzy, pacjentów, pielęgniarki i ratowników medycznych, to zaangażujmy się i pomóżmy – każdy tak jak może – w zbieraniu i przekazaniu ich dalej do szpitali. Jak nie my, to kto? – podkreślają inicjatorzy akcji.