15 października nowym świętem? Powstała petycja do marszałka Sejmu

"Niech każdy 15 października będzie Dniem Społeczeństwa Obywatelskiego" – proponują członkowie ruchu obywatelskiego Ostrowski Spacer Protestacyjny "Łańcuch Światła". Nowe święto miałoby upamiętniać rekordową frekwencję podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Pomysł wsparła posłanka Polski 2050 Barbara Oliwiecka, utworzona została również petycja w tej sprawie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Członkowie ruchu obywatelskiego Ostrowski Spacer Protestacyjny "Łańcuch Światła" wyszli z inicjatywą ustanowienia w dniu 15 października nowego święta. Jego pomysłodawczynią jest Dagmara Majewska-Misiek. Dzień Społeczeństwa Obywatelskiego miałby upamiętniać rekordową frekwencję podczas ostatnich wyborów parlamentarnych.

W sprawie wcielenia inicjatywy w życie utworzyła już ona skierowaną do marszałka Sejmu petycję. - Ta petycja nie powstała po to, żeby się cieszyć, że ta czy inna partia zdobyła większość, ale żeby docenić rekordową frekwencję i zaangażowanie obywateli - przekonuje w rozmowie z tvn24.pl pani Dagmara z ruchu "Łańcuch Światła". - To, jak obywatele się zebrali, jakie przeprowadzali akcje, jak olbrzymia była akcja profrekwencyjna, ile osób poszło na wybory, ile z nich stało w kolejkach do późnych godzin nocnych. To należy docenić - dodaje.

Dzień Społeczeństwa Obywatelskiego

Pytana, jak wyobraża sobie obchody Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego, pomysłodawczyni przyznaje, że chciałaby by były wówczas organizowane rozmaite akcje promujące inicjatywy społeczne, w szczególności w mniejszych miejscowościach.

- Tu nie chodzi o ustanowienie kolejnego dnia wolnego od pracy - podkreśla. - Dzień Społeczeństwa Obywatelskiego by takim dniem nie był. Chodzi o nagłaśnianie działań obywateli, o pokazanie ludziom, że mają oni wpływ na to, co dzieje się w Polsce. Trzeba przypominać, jak ważne jest społeczeństwo obywatelskie - mówi. - Nawet jeśli finalnie nie będzie takiego święta, musimy pilnować, żeby społeczeństwo obywatelskie nie zasnęło, ale żeby było cały czas aktywne – dodaje.

15 października nowym świętem

Pod internetową petycją pani Dagmary skierowaną do Szymona Hołowni do tej pory podpisy złożyło 500 osób. Inicjatywa zdobyła też wsparcie posłanki Polski 2050 Barbary Oliwieckiej. - Warto upamiętnić rekordową frekwencję, wyższą nawet niż podczas wyborów w 1989 roku. Ważnym argumentem jest to, że frekwencja była wysoka po obu stronach sceny politycznej. To było prawdziwe święto demokracji - wyjaśniła w rozmowie z "Rzeczpospolitą" posłanka.

18 stycznia Oliwiecka złożyła w sprawie ustanowienia nowego święta interpelację poselską do ministry ds. społeczeństwa obywatelskiego Agnieszki Buczyńskiej. Choć ministra publicznie nie odniosła się jeszcze do kwestii interpelacji, z nieoficjalnych ustaleń wynika, że jest do niej pozytywnie nastawiona.

Autor:jdw//mm

Źródło: TVN24.pl, Rzeczpospolita