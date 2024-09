96-latka spadła z balkonu i zmarła w szpitalu. Jest akt oskarżenia

Od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia grozi właścicielowi firmy remontowej, który odpowie za to, że nie zabezpieczył otwartych krawędzi balkonów remontowanego bloku w Łomży (woj. podlaskie). W czerwcu z jednego z balkonów na trzecim piętrze wypadła 96-letnia kobieta. Leżała na rusztowaniu piętro niżej. Przewieziono ją do szpitala, gdzie zmarła.