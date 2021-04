Mieli tatuować ciała pracujących dla nich prostytutek. Od 10 lat są bezkarni

Bracia Aleksander, Leszek oraz Paweł mieli tatuować ciała pracujących dla nich prostytutek, oznaczając jako "swoją własność", a na nierządzie zarobić niemal sześć milionów złotych. Do tego dochodzą oskarżenia o: produkcję narkotyków i handel nimi, podpalenie w Danii agencji towarzyskiej i śmierć dwóch osób. Jak to możliwe, że od 10 lat wciąż nie usłyszeli wyroku? O tym w reportażu Patryka Szczepaniaka i Kamili Wielogórskiej w "Superwizjerze", w sobotę o godzinie 20.00 na antenie TVN24. Materiał będzie dostępny również w TVN24 GO.