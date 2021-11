List "od synka do taty w więzieniu" wzbudził podejrzenia strażników

czytaj dalej

Minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany w sobotę w radiu RMF FM o sprawę śmierci ciężarnej 30-letniej Izabeli w szpitalu w Pszczynie. - To jest bardzo trudna sprawa, która wymaga wyjaśnienia - podkreślił. Dodał, że zwrócił się do krajowego konsultanta do spraw ginekologii i położnictwa o wydanie komunikatu, który "będzie jednoznacznie mówił, że bezpieczeństwo kobiety, w takim przypadku, jaki miał miejsce, jest powodem do tego, żeby przerwać ciążę".