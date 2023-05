"Skazana 3" - premiera jeszcze w tym roku. Dołączają nowe gwiazdy 

O czym jest "Skazana"?

Bohaterką "Sazanej" jest sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, Alicja Mazur (Agata Kulesza), która niespodziewanie zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok. Próbuje udowodnić swoją niewinność. W "Skazanej 2" do więzienia trafia też córka Alicji, Hania (Martyna Byczkowska). O czym będzie "Skazana 3"? Tego jeszcze nie wiadomo. Do obsady dołączą między innymi Gabriela Muskała, Leszek Lichota, Marek Kalita, Wojciech Kalarus, Monika Obara i Barbara Jonak. Serial powstał na motywach książki Ewy Ornackiej pt. "Skazane na potępienie. Wstrząsająca opowieść z najcięższego w Polsce więzienia dla kobiet", która opowiada o więźniarkach z Grudziądza. Za scenariusz odpowiada Karolina Szymczyk-Majchrzak, z którą współpracują Ewa Popiołek i Hanna Węsierska. Reżyserem jest nominowany w 2010 r. do Oscara Bartosz Konopka ("Nieobecni", "Pod powierzchnią", "W głębi lasu"), a zdjęcia odpowiada Mikołaj Łebkowski PSC ("Szadź", "Motyw").

"Pati" - historia przed "Skazaną"

Na fali popularności "Skazanej" nakręcono serial "Pati". Jego główną bohaterką jest Patrycja Cichy (Aleksandra Adamska), która dzieli celę z sędzią Alicją Mazur. Bezczelna, dowcipna i żywiołowa Pati jest uwielbiana przez widzów "Skazanej". Odsiaduje wyrok ośmiu lat za kradzież auta, jazdę pod wpływem środków odurzających i nieumyślne spowodowanie śmierci. Do wyjścia na wolność zostały jej trzy lata. Z nowego serialu dowiadujemy się, jak wyglądało jej życie przed wyrokiem. Adamska przyznała, że kreowanie roli nie było łatwe. – Z początku producenci podeszli do tego lightowo. Uważali, że Pati to Pati. A ja im tłumaczyłam to, co czułam intuicyjnie, że ona musi być zupełnie inna. Że to musi być łagodniejsza dziewczyna, inna od tej, którą widzowie znają. Więzienie to arena, ta trzeba przetrwać i się obudować, żeby świat zewnętrzny nie miał dostępu do tego, co kruche w nas w środku. A Pati jest bardzo krucha, czuła i empatyczna - mówi. 4. odcinek "Pati" dostępny Playerze od 19 maja.