Herb Gryfic w "Milionerach" w pytaniu za 20 tysięcy złotych

Zawodniczka zbliżała się do gwarantowanej wygranej o wysokości 40 tysięcy złotych. By móc się z niej cieszyć, pani Hanna musiała odpowiedzieć jeszcze na dwa pytania. Podchodząc do pierwszego z nich, za 20 tysięcy złotych, zawodniczka miała do dyspozycji wszystkie trzy koła ratunkowe.