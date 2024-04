Majówka w Krakowie. Co robić w mieście podczas długiego weekendu?

W mieście czy poza miastem, w majówkę w Krakowie nie będzie nudy. W mieście zaplanowano wiele atrakcji do wyboru zarówno dla starszych i młodszych mieszkańców oraz turystów. Podpowiadamy, gdzie warto zajrzeć.

Majówka w 2024 roku rozpocznie się w środę 1 maja i potrwa do 5 maja (niedziela). Podpowiadamy, gdzie można w tym czasie wypocząć w Krakowie i jakie wydarzenia zaplanowano na czas długiego weekendu. W szerokiej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie, i mieszkaniec i turysta.

Kraków Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Majówka w Krakowie 2024. 87. Krakowska Lekcja Śpiewania

"Majowa Jutrzenka" - to tytuł 87. Krakowskiej Lekcji Śpiewania, która odbędzie się 3 maja o godzinie 17 na Małym Rynku. Podczas koncertu z udziałem artystów Teatru Loch Camelot i śpiewającej publiczności zabrzmią pieśni i piosenki patriotyczne. Lekcję poprowadzi Waldemar Domański - pomysłodawca wydarzenia i dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki.

Krakowska Lekcja Śpiewania to cykl wydarzeń, które na stałe wpisały się w muzyczny krajobraz Krakowa. Impreza odbywa się najczęściej z okazji różnych świąt, najczęściej narodowych, ale też religijnych, jak Boże Narodzenie.

Podczas Krakowskiej Lekcji Śpiewania zgromadzeni przed sceną mieszkańcy i turyści otrzymują bezpłatne śpiewniki i śpiewają razem z występującymi aktorami piosenki związane z danym świętem. W tym roku przygotowano 2000 bezpłatnych śpiewników.

Krakowska Lekcja Śpiewania Bogusław Świerzowski, krakow.pl

Majówka w Krakowie 2024. Koncert pieśni patriotycznych

Muzeum Armii Krajowej i Filharmonia Krakowska zapraszają na koncert z cyklu Kameralna Scena Patriotyczna. Pod hasłem "Vivat Niepodległa!" 2 maja o godz. 18 w Muzeum AK zabrzmią pieśni i poezje narodowe.

Wśród utworów znajdą się znane i lubiane piosenki, m.in.: "Witaj majowa jutrzenko", "Ostatni mazur", "Ułani, ułani", "O mój rozmarynie", "Wojenko, wojenko", "Przybyli ułani", "Pierwsza kadrowa". Zaśpiewa je kobiecy sekstet wokalny Sei Terre złożony z: Katarzyny Guran (sporan), Anny Zawiszy (sporan), Joanny Stawarskiej (sporan), Joanny Święszek-Przeliorz (mezzosporan), Aleksandry Kalickiej (alt) i Aleksandry Korzonek (alt). Akompaniować na klawiszach będzie Monika Płachta.

Bilety do nabycia w kasie Filharmonii Krakowskiej przy ul. Zwierzynieckiej 1 w godzinach jej pracy oraz w Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwosza 12 na godzinę przed koncertem.

Majówka w Krakowie 2024. Festiwal Mastercard Off Camera

26 kwietnia wystartowała 17. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. W tegorocznym programie festiwalu zaplanowano 183 projekcje i blisko 100 filmów oraz spotkania z aktorami.

W ramach festiwalu odbędą się dwa konkursy: Główny "Wytyczanie Drogi" oraz Konkurs Polskich Filmów Fabularnych.

W ramach Konkursu Głównego publiczność będzie może zobaczyć: "78 days" (reż. Emilija Gašić), "Empty Nets" (reż. Behrooz Karamizade), "Forever-Forever" (reż. Anna Buryachkova), "Paradise is Burning" (reż. Mika Gustafson), "Power Alley" (reż. Lillah Halla), "She Came at Night" (reż. Jan Vejnar, Tomáš Pavliček), "Silent Roar" (reż. Johnny Barrington), "The Hypnosis" (reż. Ernst De Geer), "The Quiet Maid" (reż. Miguel Faus), "Tyle co nic" (reż. Grzegorz Dębowski).

W ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych Mastercard Off Camera dziesięć polskich fabuł: "Błazny" (reż. Gabriela Muskała), "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" (reż. Agnieszka Elbanowska), "Doppelgänger. Sobowtór" (reż. Jan Holoubek), "Kos" (reż. Paweł Maślona), "Lęk" (reż.: Sławomir Fabicki), "Biała odwaga" (reż.: Marcin Koszałka), "Znachor" (reż. Michał Gazda), "Horror Story" (reż. Adrian Apanel), "Imago" (reż.: Olga Chajdas), "Grzyby" (reż. Paweł Borowski).

Gościem specjalnym tegorocznej edycji jest amerykański aktor, piosenkarz, reżyser i producent Patrick Wilson.

Wydarzenia w ramach Festiwalu potrwają do 5 maja.

Majówka 2024 w Krakowie. Warsztaty i wystawy dla dzieci

Jest coś dla najmłodszych. Pod czujnym okiem instruktorów będą mogli nauczyć się jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach BMX. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 7 - 14 lat. Liczba uczestników jest ograniczona. Najbliższe spotkanie odbędzie się 4 maja w godzinach 13.30 - 15 w skateparku w parku Jordana.

Jak informują organizatorzy, szkolenia są okazją do spróbowania swoich sił w sportach wyczynowych, wykonywanych w skateparkach. Chętni mogą uczestniczyć w czterech rodzajach kursów: jazdy na deskorolce, rolkach, rowerach BMX oraz hulajnogach. Na jednego instruktora przypada maksymalnie pięciu uczestników. Wymagany jest sprawny sprzęt, czyli deskorolka,rolki, BMX lub hulajnoga. Organizatorzy zapewniają kaski oraz ochraniacze. Zajęcia potrwają półtorej godziny.

Zajęcia są organizowane przez Fundację Kultury Deskorolki we współpracy z miejską kampanią "Kraków w formie". Tutaj szczegóły warsztatów.

Z kolei Muzeum Inżynierii i Techniki (MIT) zaprasza od 1 do 5 maja do Zajezdni przy ul. św. Wawrzyńca 15 oraz do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema przy al. Pokoju 68.

W głównej siedzibie MIT odbędzie się wystawa "Miasto. Technoczułość". W dniach od 1 do 5 maja można ją zwiedzać w godzinach 10-18 (ostatnie wejście o godz. 17.00). Ekspozycja zaprasza widza na podróż w czasie - od pierwszych koncepcji miast, przez kolejne epoki, w tym obie rewolucje przemysłowe i powojenną modernizację, aż po czasy współczesne, a nawet do przyszłości. W świat myśli inżynieryjnej wprowadza aż 600 niezwykłych zabytków techniki, w tym eksponaty o unikatowym charakterze. Narrację uzupełniają repliki, modele, makiety, materiały audiowizualne i zdjęcia.

Natomiast wszystkich miłośników zabawy na świeżym powietrzu czekać będzie Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, w którym właśnie rozpoczął się nowy, siedemnasty już, sezon. Oprócz interaktywnych urządzeń, stref przyrodniczych i dodatkowych atrakcji będzie można wziąć udział w rodzinnych warsztatach z cyklu "Laboratorium przyrodnicze w Ogrodzie Doświadczeń".

Majówka w Krakowie 2024. Spektakl "Męczeństwo i śmierć Marata"

Teatr Groteska zaprasza na pierwszą w tym sezonie premierę spektaklu dla dorosłych i młodzieży "Męczeństwo i śmierć Marata" w reżyserii Konrada Dworakowskiego. To nowa propozycja przygotowana na podstawie dramatu Petera Weissa "Męczeństwo i śmierć Jean Paul Marata przedstawione przez zespół aktorski przytułku w Charenton pod kierownictwem pana de Sade".

"Męczeństwo i śmierć Marata" to opowieść o rewolucji i jej skutkach, o mocy sztuki, o historii i współczesności, o teatrze w teatrze. Sam Markiz de Sade, uczestnik rewolucji francuskiej, postać historyczna, autor słynnych kontrowersyjnych powieści jako pensjonariusz Chareton wraz z innymi pacjentami prezentuje swoją sztukę opowiadającą o ostatnich chwilach Marata.

Premiera odbędzie się 4 maja o godzinie 18, kolejne spektakle 5, 11 i 12 maja. Szczegółowe informacje i bilety na stronie Teatru Groteska.

Majówka w Ojcowie i w krakowskim zoo

Jak informuje krakowski magistrat podczas długiego majowego weekendu (od 1 do 5 maja) wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii komunikacji miejskiej.

Jeździć będą również autobusy do ogrodu zoologicznego i Ojcowa. Dotarcie do tych miejsc przez cały długi weekend - od 1 do 5 maja - ułatwią linie autobusowe nr 134, 434 i LR0.

Linia numer 134 relacji "Cracovia Stadion" - "Zoo" w godzinach 9-18 będzie kursować co 15 minut. Do obsługi wybranych kursów będą kierowane autobusy z przyczepami na rowery, jednak załadunek i rozładunek jednośladów będzie możliwy tylko na przystankach początkowych i końcowych.

Autobus numer 343 relacji "Baba Jaga" - "Zoo" - w godzinach 10-18 będzie kursować do 15 minut.

Linia do Ojcowa nr LR0 relacji "Osiedle Podwawelskie" - "Ojców Zamek" w godzinach 8-20 będzie kursować co 35 minut. Tutaj też na wybranych kursach pojawiają się autobusy z bagażnikami rowerowymi, przy czym i rozładunek również będzie możliwy na początkowym i końcowym przystanku.

Ojcowski Park Narodowy ojcowskiparknarodowy.pl

Za parking trzeba płacić

Magistrat przypomniał też, pozostawienie samochodu w strefie płatnego parkowania w Krakowie będzie płatne 1 i 3 maja, pomimo że są to dni świąteczne. Obszar płatnego parkowania w Krakowie obowiązuje od poniedziałku do soboty w godz. 10-20,. Opłata w podstrefie A za godzinę postoju wynosi 6 zł, w podstrefie B - 5 zł, a w podstrefie C - 4 zł.

