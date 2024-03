Pijana kobieta wjechała w policjanta podczas protestu rolników

W czwartek, około godziny 1 w nocy, służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze ekspresowej S5 w miejscowości Łaziska, w gminie Rogowo, w powiecie żnińskim. Z informacji wynikało, że samochód ciężarowy wjechał w kolumnę ciągników rolniczych.

Policjant potrącony podczas protestu rolników

Z kolei w czwartek przed godziną 6 rano w Osieku, w powiecie rypińskim, doszło do potrącenia policjanta, który zabezpieczał jeden z protestów.

- Do zdarzenia doszło o godzinie 5.55. 41-letnia mieszkanka Rypina wjechała w drewniane palety, które zostały rozłożone w ramach blokady drogi w trakcie protestu rolników. Umundurowany policjant w kamizelce odblaskowej wydał jej sygnał do zatrzymania. Kobieta potrąciła funkcjonariusza. Został przewieziony karetką do szpitala na badania. Kobieta została zatrzymana i poddana badaniu trzeźwości. Miała 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - przekazał sierżant sztabowy Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.