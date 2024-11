"Analiza nie dostarczyła dowodów, że nie zachował należytej ostrożności". Śledztwo sprzed lat umorzono

czytaj dalej

Nie mam w sobie żadnego współczucia, ta decyzja pokazuje jak bardzo pieniądze publiczne były wykorzystywane do celów politycznych - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 Urszula Pasławska z Trzeciej Drogi, wiceprezeska PSL. Odniosła się w ten sposób do odrzucenia przez PKW sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości za 2023 rok. - To bardzo dobry dzień dla obywateli - ocenił Tomasz Trela z Nowej Lewicy.