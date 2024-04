Strażak nadal prezydentem. W Gorzowie bez zmian

Blisko zwycięstwa bez dogrywki

Dla Jacka Wójcickiego będzie to trzecia kadencja. Jest prezydentem Gorzowa Wielkopolskiego od 2014 roku. W 2018 ubiegał się o reelekcję, zwyciężając w pierwszej turze. Wójcicki chce postawić na kontynuację tego, co w ostatnich latach zrealizował. Będą to sprawy gospodarcze, zbrojenie terenów inwestycyjnych, pozyskiwanie inwestorów, czyli wzmocnienie gospodarcze miasta i jego budżetu. Polityk chce, żeby młodzi ludzie, którzy wyjadą z Gorzowa na studia, chcieli do niego wrócić, pracować i zakładać rodziny.