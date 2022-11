Wypadek na A1 pod Radomskiem. Zginęła kobieta, ruch kierowano objazdami

Jak poinformował Karol Barcicki z łódzkiego Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 11.45 na 381. kilometrze A1 na wysokości Dobroszyc na jezdni w stronę Gdańska. To odcinek autostrady między Radomskiem i Kamieńskiem w województwie łódzkim.