Kościelny molestował, parafia musi zapłacić odszkodowanie. "To przełomowy wyrok"

Kościelny, który dopuścił się przemocy seksualnej, został skazany na karę więzienia, którą już odbył. Po zakończeniu procesu karnego poszkodowany pozwał parafię. Proces cywilny trwał przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim od 2021 roku do 25 kwietnia 2023 roku. W pozwie poszkodowany mężczyzna wskazywał, że parafia dopuściła się naruszenia jego dóbr osobistych. - Mój klient wskazywał, że parafia jest odpowiedzialna za przemoc seksualną, która spotkała go ze strony kościelnego. Wskazywał, że to na terenie parafialnym dochodziło do kontaktów z dziećmi - mówiła adwokatka.