"Wojna na Ukrainie ponownie definiuje podejście do transformacji energetycznej"

W Łodzi rozpoczął się Samorządowy Kongres Klimatyczny. Prezydenci największych polskich miast rozmawiali o ekologicznych wyzwaniach, przed którymi stoją kierowane przez nich samorządy. Zwracali uwagę na to, że przez zmiany podatkowe mogą mieć mniej pieniędzy. Nie tylko na walkę ze skutkami zmian klimatu, ale też na pomoc uchodźcom, których przyjęli.

W Łodzi rozpoczął się pierwszy Samorządowy Szczyt Klimatyczny. Swoim wystąpieniem w poniedziałek otworzył go Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. W swojej mowie zwrócił uwagę na konieczność zaprzestania finansowania reżimu Władimira Putina. Podkreślił przy tym, że - o obliczu nowych realiów politycznych - Europa musi skupić się na odnawialnych źródłach energii.

Samorządowy Kongres Klimatyczny to dwa dni intensywnych debat i warsztatów. Uczestnicy wydarzenia będą dyskutować oraz wymieniać się wiedzą i doświadczeniami w przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatu, które wiążą się z powodziami, huraganami i suszami.

- Dają one nam swobodę wyboru, zapewniają źródło energii, które jest czyste, tanie, niezawodne - podkreślał Timmermans.

Wskazał, że "zamiast nadal wysyłać pieniądze podatników do Rosji i putinowskich oligarchów" należy zatrzymać środki w Europie i tworzyć nowe miejsca pracy dla jej obywateli.

Samorządowcy z całego kraju

Punktem wyjścia do toczących się od poniedziałku w Łodzi rozmów jest określenie, w jakiej sytuacji obecnie znajdują się samorządy i czego potrzebują, żeby skutecznie zahamować postęp zmian klimatycznych.

- Stoimy u progu katastrofy klimatycznej. To stwierdzenie możemy powtarzać jak mantrę. Kwestią kluczową obecnie jest wypracowanie sieci synergicznych powiązań, która posłuży do wymiany wiedzy i doświadczeń, jak skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatu i adaptować się do nich - przekazuje Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.