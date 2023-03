Szczeniak porzucony w skrzynce po warzywach

W Parku Reymonta w Łodzi ktoś porzucił kilkutygodniowego szczeniaka. Był w skrzynce po warzywach. Znalazła go wracająca z pracy kobieta i poinformowała Animal Patrol Straży Miejskiej, który zawiózł pieska do łódzkiego schroniska dla zwierząt.

Do zdarzenia doszło w sobotę (11 marca). Do łódzkiej Straży Miejskiej zadzwoniła kobieta, która znalazła kilkutygodniowego szczeniaka porzuconego w jednym z parków.

Szczeniak w skrzynce po warzywach

- Około godziny ósmej rano, wracająca z pracy przez park Reymonta kobieta, zadzwoniła do dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi z informacją, że odnalazła małego szczeniaka spakowanego do skrzynki po warzywach. Jak relacjonowała, piesek skomlał, był przemoczony i przestraszony - opisuje rzeczniczka łódzkiej formacji Joanna Prasnowska. Łodzianka zabrała szczeniaka do domu, gdzie po kilkunastu minutach przyjechali strażnicy miejscy. - Kobieta w rozmowie z funkcjonariuszami mówiła, że nie może zająć się pieskiem, bo w domu ma swojego czworonoga i byłoby to dla niej zbyt duże obciążenie - dodaje Joanna Prasnowska.