Czy będzie kontynuacja "Sukcesji"? Pod jednym warunkiem 

Twórcy "Sukcesji" o kontynuacji

Fani serialu nie tracą nadziei. Tym bardziej, że Armstrong rok temu w rozmowie z "The Guardian" przyznał, że rozważa stworzenie spin-offu. Brał pod uwagę dwie możliwości: opowieść, która byłaby kontynuacją losów jednego ze znanych bohaterów, bądź historię przybliżającą jeden z wątków serialu. Casey Bloys, szef HBO i Max, potwierdził ostatnio, że decyzja o ewentualnym ciągu dalszym należy do Armstronga. "Szanse na to są raczej mało prawdopodobne. Chyba że Jesse nagle powie: 'O mój Boże, mam świetny pomysł. To jest to, co chcę zrobić'. Potraktowałbym to bardzo poważnie. Ale myślę, że opowiedział historię, którą chciał opowiedzieć. Nie wygląda na to, żeby chciał ponownie się z tym zmierzyć i całkowicie to rozumiem. Jestem podekscytowany tym, co zamierza zrobić dalej" - powiedział Bloys w wywiadzie dla Variety. Armstrong, brytyjski scenarzysta, który odpowiada za sukces "Sukcesji", nadal ma kontrakt z Max. Czym będzie się zajmował teraz? Jak przyznał Bloys "on sam nie pojęcia". "Myślę, że to trochę potrwa. Może [potrzebuje] trochę wolnego czasu, odpoczynku, czytania. Niemyślenia o telewizji przez jakiś czas, co mi odpowiada. Po czterech sezonach tworzenia tego serialu i robieniu tego na poziomie, jaki osiągnął, zachęcałbym go, aby zrobił sobie małą przerwę i przemyślał różne rzeczy. Nie sądzę, że dobrym pomysłem jest od razu się z czymś spieszyć. To, co chcę z nim zrobić, to kolejna rzecz, której nie będzie potrafił się oprzeć", zapowiedział. CZYTAJ TEŻ: Sarah Snook o zakończeniu "Sukcesji": mogłam przejść przez okres żałoby i trochę sobie popłakać