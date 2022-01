Nie żyje Magda Omilianowicz, dziennikarka i autorka książek

czytaj dalej

Na temat ewentualnego konfliktu między Rosją a Ukrainą rozmawiali goście "Faktów po Faktach". Wieloletnia korespondentka w Rosji Krystyna Kurczab-Redlich oceniła, że ta sytuacja to "trampolina, która musiała wydobyć" Władimira Putina "z zapomnienia czy odsunięcia z polityki międzynarodowej". - Idzie właśnie o to, aby jak najdłużej utrzymało się tak wielkie napięcie przy Ukrainie, które da Putinowi profity polityczne na forum wewnętrznym - powiedziała. Generał Bogusław Pacek mówił zaś o tym, co jest "celem minimum" Moskwy.